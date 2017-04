World War Z 2: David Fincher vicinissimo alla regia

Come ampiamente rumoreggiato in tutti questi mesi, sembra chefinirà veramente per dirigere il sequel di. Sebbene il film non abbia ancora il via libera ufficiale, Variety conferma che Fincher è attualmente in trattative per dirigere la pellicola.

Secondo il report, la Paramount Pictures sarebbe ormai vicinissima ad un accordo con il regista e l'annuncio ufficiale non dovrebbe tardare ad arrivare. Se firmerà, questa sarà la quarta volta che Fincher dirigerà Brad Pitt: la prima volta fu nel 1995 con Se7en, poi nel 1999 con Fight Club e, infine, nel 2008 con Il Curioso Caso di Benjamin Button.

L'unico sequel firmato dal regista nella sua carriera è stato Alien 3 del 1992; il suo ultimo film da regista è stato l'acclamato Gone Girl - L'amore bugiardo.

Il primo film di World War Z è stato diretto da Marc Forster e, nonostante le numerose critiche ed i problemi dietro le quinte, è riuscito ad incassare in maniera più che buona al box-office, giustificando un sequel.

La produzione di World War Z 2 dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2018.