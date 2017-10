World War Z 2: David Fincher, "Il film si farà se lo script sarà interessante!"

World War Z 2 non diventerà solo "una scusa per fare un altro film" ha dichiarato il regista, che dovrebbe occuparsi del sequel. Se la storia che uscirà fuori sarà accattivante, allora ci sarà la possibilità di lavorare alla pellicola.

Ma niente forzature, questo intende Fincher, entrato a far parte del progetto WWZ 2 nel 2017, dopo l'abbandono da parte di J.A. Bayona, che ha lasciato per girare Jurassic World: Il Regno Distrutto.

Parlando con Empire Podcast, Fincher ha brevemente toccato l'argomento dello stato del sequel:

"Ho lavorato ad uno show per la HBO che non è uscito alla fine e, nello stesso periodo, stavo facendo Mindhunter. Con Dennis Kelly sto lavorando da un anno a World War Z…E speriamo di avere a breve del buon materiale che valga la pena di girare, non che sia una scusa per fare un nuovo film."

E quindi, se Fincher non troverà qualcosa che lo aggradi su cui lavorare, di certo il sequel non vedrà la luce.

Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.