World Emoji Day: il film Emoji stabilisce un nuovo Guinness World Record

Oggi lunedì 17 luglio, ovvero il World Emoji Day, i fan diin tutto il mondo hanno voluto sostenere questa giornata stabilendo un nuovo: il maggior numero di persone vestite contemporaneamente da emoji in diverse parti del pianeta.

In ben tre continenti, da Dubai a Mosca, Londra, Dublino e San Paolo, centinaia di fan hanno invaso le città indossando le celebri ed espressive faccine protagoniste del film. Anche altri Paesi hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa; si stima che più di mille emoji non ufficialmente associate al record mondiale, siano state avvistate in Europa, Asia e in Sud America.



Il film, che racconta la storia di un’emoji che proprio non riesce a mantenere la sua sola espressione, sarà nelle sale italiane il 28 settembre. Nel resto del mondo il film uscirà in sala a partire dal mese di luglio fino ad ottobre. L'uscita di Emoji: Accendi le emozioni, coincide con un periodo storico in cui le emoji che popolano i nostri smartphone sono più richieste ed utilizzate che mai. Questo record è avvenuto in concomitanza con il quarto World Emoji Day che di anno in anno, sta crescendo sempre di più.



Il record mondiale stabilito dal maggior numero di persone nel mondo vestite da emoji ha avuto luogo contemporaneamente a San Paolo in Brasile, Dublino in Irlanda, Mosca in Russia, a Dubai negli Emirati Arabi e a Londra nel Regno Unito. Un giudice del Guinness World Records™ ha confermato l'ufficialità del nuovo titolo per il maggior numero di persone vestite da emoji contemporaneamente in diverse locations.



Josh Greenstein, President of Worldwide Marketing and Distribution per Sony Pictures Entertainment, commenta così il nuovo record: "Stabilire un Guinness World Records™ è il segno dell'importanza e del valore che le emoticons hanno in tutto il mondo. Vedere così tanta gente entusiasta per l'uscita nelle sale di Emoji: Accendi le emozioni è fantastico".



Jack Brockbank, giudice ufficiale del Guinness World Records ha aggiunto: "Siamo impressionati dal livello di coordinazione e tempismo richiesti per fissare questo record mondiale ma tutto è avvenuto simultaneamente! E' ufficiale, questo è un traguardo incredibile!".