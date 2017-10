Woody Allen: Elle Fanning e Jude Law già sul set del nuovo film

Mentre a dicembre esordirà nelle sale il suo ultimo film,è già al lavoro sulla sua prossima fatica, ancora senza un titolo ufficiale e in uscita nel 2018.

Il regista newyorkese è a Manhattan dove sta girando insieme ai protagonisti del suo nuovo film, ovvero Jude Law, Rebecca Hall e Elle Fanning. Con la trama ancora top secret, a giudicare dalle prime foto che arrivano direttamente dal piovoso set americano, sembra che Law rimarrà invischiato nell’interesse amoroso verso le due protagoniste (?) Non ci resta che aspettare qualche dettaglio in più. Per ammirare tutti gli scatti vi rimandiamo al sito di JustJared.

Nell’attesa, Lucky Red distribuirà nelle nostre sale Wonder Wheel il 1° gennaio 2018. Nel cast Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple e Jim Belushi. Si tratterà anche della seconda collaborazione consecutive tra Allen e il direttore della fotografia Vittorio Storato, dopo Café Society.