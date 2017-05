Woodshock: online trailer e poster del film con Kirsten Dunst

Seguendo le orme di Tom Ford,passano dalla moda, fondatrici del marchio d'abbigliamento Rodarte, al cinema e sono in procinto di debuttare con il film, che avrà per protagonista. In attesa di scoprire se il loro talento è simile a quello del regista diecco il trailer e il poster.

Il film, un thriller onirico e paranoico, Kirsten Dunst è Theresa, una donna che in seguito a una grave perdita si ritrova sospesa tra le sue fragilità e l'abuso di droga.

Nel cast di Woodshock, con Kirsten Dunst, anche Pilou Asbaek e Joe Cole. Negli Stati Uniti sarà distribuito dalla A24.

Dopo aver partecipato a Il diritto di contare di Theodore Melfi e alla seconda stagione della serie tv Fargo, Kirsten Dunst sarà al cinema nel nuovo film di Sofia Coppola, dal titolo L'inganno, al fianco di Colin Farrell, Nicole Kidman e Elle Fanning.