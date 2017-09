Wonderstruck: nuovo trailer ufficiale per il film di Todd Haynes

Amazon Studios e Roadside Attractions hanno diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di, pellicola fantastica diretta da

Nel cast il regista ritrova Julianne Moore, dopo averla diretta in Safe, Lontano dal paradiso e Io non sono qui, mentre al suo fianco ci saranno la piccola Millicent Simmonds, Oakes Fegley, Michelle Williams e Tom Noonan. Su queste pagine trovate già la nostra recensione del film, visto al Festival di Cannes.



Il film approderà nelle sale statunitensi dal 20 ottobre 2017 e arriverà in Italia col titolo La stanza delle meraviglie (ancora ignota la data).

Sinossi: Dall’omonimo romanzo di Brian Selznick, Ben e Rose sono due bambini cresciuti in epoche diverse che segretamente sognano che le loro vite possano essere diverse. Ben vorrebbe il padre che non ha mai conosciuto mentre Rose sogna un'attrice misteriosa di cui scrive le avventure in un diario. Quando Ben scopre un misterioso puzzle nella sua casa e Rose legge un titolo eccitante su un giornale, i due ragazzini si imbarcano nella soluzione di questi misteri e le loro storie simmetriche si intrecciano.