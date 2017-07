Wonder Woman: la Warner lavora ad una massiccia campagna per gli Oscar

Il successo di Wonder Woman è andato oltre ogni possibile immaginazione. Il cinecomic targato DC ha ottenuto ottimi consensi sia dalla critica che dai fan. Secondo quanto riporta Variety ora la Warner Bros. starebbe progettando una massiccia campagna promozionale per l'Award Season cercando di ottenere una nomination agli Oscar al miglior film.

Inoltre sembra che la Warner voglia spingere per ottenere anche una candidatura di Patty Jenkins come miglior regista. Sarebbe ovviamente un risultato molto importante per un cinecomic visto che nessun regista che ha diretto un film di questo genere ha mai ricevuto la candidatura. Inoltre, storicamente, la categoria per la miglior regia è appannaggio degli uomini, con Kathryn Bigelow - vittoriosa per The Hurt Locker - che rappresenta purtroppo al momento solo un'eccezione.

Nemmeno Christopher Nolan e la sua trilogia su Batman riuscirono ad ottenere candidature per il miglior film e la miglior regia da parte dell'Academy. Ce la farà Diana Prince ad arrivare dove non riuscì nemmeno Bruce Wayne.