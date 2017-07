Wonder Woman "vola" e supera i 750 milioni di dollari al botteghino!

Wonder Woman , standalone diretto dacon protagonistanei panni di Diana Prince, ha ufficialmente superato i 750 milioni di dollari al box office.

Il primo film DCEU con protagonista una donna è adesso al secondo posto, subito dopo Batman v Superman: Dawn of Justice, che ha chiuso con 873.3 milioni di dollari. Dietro a Wonder Woman c'è Suicide Squad con 745.6 milioni, e Man of Steel si piazza al quarto posto con 668 milioni di dollari. Un altro record è che Wonder Woman è il film col maggior guadagno mai girato da una regista donna senza un co-direttore uomo e ha aiutato il DCEU a raggiungere un guadagno complessivo di 3 miliardi di dollari a livello globale.

Per quanto riguarda una classifica generale che prenda come riferimento i film tratti dai fumetti, Wonder Woman si piazza al 15esimo posto, dietro Marvel’s The Avengers con 1 miliardo e mezzo , Avengers: Age of Ultron con 1 miliardo e 4, Iron Man 3 con 1 miliardo e 2, Captain America: Civil War 1 miliardo e 1, The Dark Knight Rises 1 miliardo e 85, The Dark Knight a 1 miliardo, Spider-Man 3 con 890 milioni, Batman v Superman, Guardiani della Galassia Vol. 2 con 858 milioni, Spider-Man con 821 milioni, Spider-Man 2 con 784 milioni, Deadpool con 783 milioni, Guardiani della Galassia con 773 milioni e The Amazing Spider-Man con 757 milioni.



Nel cast di Wonder Woman: Gal Gadot nei panni di Diana Prince/Wonder Woman, Chris Pine nei panni di Steve Trevor, Robin Wright nei panni di Antiope, Connie Nielsen nei panni della Regina Ippolita, Lisa Loven Kongsli nei panni di Menalippe, Danny Huston nei panni di Erich Ludendorff, David Thewlis nei panni di Sir Patrick Morgan, Elena Anaya nei panni di Doctor Maru, Ewen Bremner nei panni di Charlie, Saïd Taghmaoui nei panni di Sameer ed Eugene Brave Rock.