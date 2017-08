Justice League: Gal Gadot sulla regia di Joss Whedon

, protagonista del film campione d'incassi Wonder Woman , parla della pellicola e di, il prossimo cinefumetto dove vedremo il suo personaggio, raccontando anche del cambio alla regia in corso d'opera.

Gal Gadot è sulla copertina del numero di settembre di Rolling Stones, a cui ha rilasciato anche una lunga intervista. Qui sotto trovate l'immagine della cover.

Ci sono state diverse teorie in rete, dopo il cambiamento di regista del prossimo Justice League, film in cui Wonder Woman, insieme a Bruce Wayne, formerà un team di eroi per salvare il pianeta, ora che Superman non c'è più... Infatti diverse speculazioni volevano addirittura un reshoot completo da parte di Joss Whedon, dopo l'abbandono di Snyder.

E lei ha detto, per sopire gli animi, che in realtà no, non è così. Il film aveva terminato le riprese e dunque:

"Guardate, Joss, secondo quanto ho capito, è stato scelto direttamente da Zack per finire il film. Il tono, dunque non può essere così diverso perché la pellicola era già finita. Joss sta apportando le rifiniture."

