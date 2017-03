Wonder Woman: una nuova foto e tanti dettagli in più sulla pellicola!

Oggi sono affiorati online molti nuovi dettagli sull’imminente pellicola dedicata alla, che sarà impersonata per la seconda volta da. Se volete sapere chi saranno i villain della pellicola e altre indiscrezioni sul dietro le quinte del film, questa è la notizia che fa per voi... ma attenzione agli

Danny Huston interpreta il generale tedesco Erich Ludendorff, che sta usando l'esercito per i suoi loschi scopi (in modo molto simile al Teschio Rosso in Captain America: Il primo Vendicatore). Poiché la Germania si prepara a cedere e firmare un armistizio di pace con gli alleati, Ludendorff chiede alla ​​chimica Doctor Maru (interpretata da Elena Anaya e ispirata a Doctor Poison dei fumetti DC) di creare un gas che possa ribaltare le sorti della Grande Guerra. Tuttavia, Ludendorff è solo il guscio umano di Ares, dio della guerra, che con un gas di Doctor Maru può ripristinare temporaneamente il potere divino sopito, rimasto intrappolato nel suo avatar umano.

Nella mitologia di Wonder Woman, Ares è il figlio di Zeus, il quale ha creato le Amazzoni per proteggere il mondo da suo figlio, che alla fine impazzì e sterminò gli dei. Zeus creò però in tempo Themyscira per nascondere le Amazzoni, assieme alla sua arma segreta per sconfiggere Ares: la God Killer.

Sul set, Gal Gadot ha spiegato come questa versione del personaggio sia più giovane e ingenua rispetto a quella vista in Batman v Superman: Dawn of Justice. La differenza sarà anche evidenziata dal suo accento: "Il suo accento in Wonder Woman è più Themyscirano, mentre in Batman v Superman è più nascosto, ma è sempre lì."

La costumista del film Lindy Hemming ha inoltre spiegato quali sono stati alcuni dei fumettisti che l’hanno ispirata di più nella creazione del costume di Wonder Woman: dietro le quinte del set erano presenti alcuni pannelli di fumetti disegnati da George Perez, Phil Jimenez, Yanick Paquette, David Finch e Cliff Chiang. Lindy Hemming ha lavorato a stretto contatto con il costumista di Batman v Superman: Dawn of Justice Michael Wilkinson, anche se la sua versione del costume è più pulita, più nitida e più colorata perché è l'inizio della sua carriera. Diana non è stata "in viaggio per il mondo da un centinaio di anni come in BvS."

Infine, la descrizione di una scena action del film: “La scena inizia con Wonder Woman, Trevor e la loro squadra che attraversano le trincee, cercando di capire come aggirare i combattimenti. Wonder Woman è confusa sul perché stiano cercando di evitare la battaglia, e viene a sapere da una civile che le truppe tedesche hanno schiavizzato i suoi concittadini. Un’infuriata Diana si arrampica così fuori dalla trincea e carica la linea nemica. Le truppe tedesche fanno fuoco su di lei, ma lei devia i proiettili con i suoi bracciali e devia i mortai con il suo scudo. Trevor si rende conto che Wonder Woman sta attirando il fuoco nemico, così lui e i suoi commilitoni si arrampicano fuori dalla trincea e seguono Diana in battaglia.”

Wonder Woman uscirà nei cinema il 2 Giugno 2017.