Wonder Woman: su Twitter compare un nuovo poster internazionale

Dovremo aspettare l'estate per vedere al cinema il ritorno di, questa volta in un film dedicato esclusivamente a lei, dopo la partecipazione del personaggio a, per la prima volta interpretata dalla splendida. Ora su Twitter è comparso un nuovo poster internazionale dedicato al film.

La foto proviene precisamente da una strada messicana e sul poster si preannuncia l'arrivo del film per il 2017, aggiungendo che sarà un anno meraviglioso, proprio per l'uscita della pellicola.

Diretto da Patty Jenkins, Wonder Woman vede Diana, principessa delle Amazzoni che viene cresciuta su un'isola protetta dal mondo e addestrata a combattere. In seguito all'arrivo di un pilota americano, Steve Trevor, precipitato sull'isola, Diana viene a conoscenza di una guerra mondiale in atto e decide di lasciare il posto dove è nata e cresciuta per porre fine al conflitto.

Il cast del film comprende Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Lisa Loven Kongsli, David Thewlis, Elena Anaya, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremner, Said Taghmaoui, Mayling Ng, Florence Kasumba, Madeleine Vall e Samantha Jo. L'uscita è prevista per il 2 giugno nelle sale statunitensi.