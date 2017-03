Wonder Woman: svelati i nuovi Funko POP! dedicati al cinecomic DC

Indipendentemente da ciò che indossa,aliasè sempre una dei più potenti esseri del pianeta. I fan potranno avere un assaggio del suo potere in una particolare scena ambientata in città nel prossimo film di, ma ora un esclusivone riprende il travestimento.

Il nuovo POP! ci mostra la nostra splendida eroina camuffata con un travestimento composto da un trench, degli occhiali e un cappello. Anche se è costretta a muoversi in incognito, questo non le impedisce di essere altrettanto mortale come quando indossa il costume. Nel trailer la vediamo deviare i proiettili con i suoi bracciali e pestare senza problemi dei teppisti. Il Funko POP! comprende anche un bonus extra, il suo speciale scudo.

Questo speciale Funko POP!, per ora segnalato in esclusiva per Entertainment Earth, sarà distribuito nei negozi in contemporanea con l'uscita del film a giugno, e sarà in vendita a 12,99 dollari negli USA. Di seguito trovate la descrizione ufficiale dell’action figure, che potete ammirare nella galleria in calce alla notizia assieme alle versioni Funko POP! di Steve Trevor, Hippolyta, e della classica Wonder Woman in costume.

“Lei non è una normale segretaria! Dal film del 2017 Wonder Woman, l’attrice Gal Gadot indossa il mantello della principessa amazzone. Questo esclusiva POP! Vinyl Figure di Wonder Woman ci mostra Diana Prince mentre indossa il suo travestimento civile. È armata di uno scudo rimovibile, giusto nel caso in cui abbia bisogno di salvare la giornata! Misura circa 10 centimetri di altezza, e viene confezionata in una scatola da esposizione.”

Wonder Woman sbarcherà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo la prossima estate, quando Gal Gadot ritornerà come protagonista dell’epico film d’azione e avventura della regista Patty Jenkins. Il film è interpretato da Gal Gadot (Diana Principe / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Robin Wright (Generale Antiope), Connie Nielsen (Regina Ippolita), David Thewlis, Elena Anaya e Lucy Davis (Etta Candy).