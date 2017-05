Wonder Woman: svelata la tracklist dello score del cinecomic DC

Amazons Of Themyscira History Lesson Angel On The Wing Ludendorff, Enough! Pain, Loss & Love No Man’s Land Fausta Wonder Woman’s Wrath The God Of War We Are All To Blame Hell Hath No Fury Lightning Strikes Trafalgar Celebration Action Reaction To Be Human – Sia (feat. Labrinth)

Warner Bros. Pictures ha diffuso la tracklist dello score firmato daper, atteso cinefumetto targato DC Comics diretto da, in arrivo a giugno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.In attesa di vedere il film conal cinema, vi presentiamo qui di seguito la tracklist dello score e la cover dell'album. Da notare che è contenuta anche una canzone inedita, titolata "To Be Human" che sarà cantata dainsieme a Labirinth.