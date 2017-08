Wonder Woman: superati gli 800 milioni di dollari al box-office mondiale!

In mezzo a mille difficoltà, tra produzioni rallentate e falcidiate da mille problemi, la DC Comics e la Warner Bros. con Wonder Woman sembra che abbiano trovato finalmente un'operazione che mette d'accordo tutti. Addetti ai lavori, fan e soprattutto box-office. Il film di Patty Jenkins è arrivato a toccare addirittura quota 800 milioni.

Di questi 800 milioni di dollari (800.008.376 $), ben 396 sono arrivati da box-office internazionali e non del Nordamerica.

Al momento quindi Wonder Woman si attesta all'undicesimo posto tra i cinecomic più redditizi della storia.

Gal Gadot interpreta Diana Prince, principessa delle Amazzoni e decisa a salvare le sorti del pianeta nel bel mezzo della Grande Guerra, insieme al capitano Steve Trevor.

Il cast di Wonder Woman comprende Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Connie Nielsen, Lucy Davis, Said Taghmaoui, Ewen Bremner, Eugene Brave Rock e Lisa Loven Kongsli.