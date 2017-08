Wonder Woman supera Deadpool e si avvicina agli 800 milioni al box-office

Ad oltre due mesi dalla sua uscita nelle sale,continua la sua scalata al box-office mondiale ed è ormai prossimo a superare il traguardo degli 800 milioni di dollari nel mondo.

Forte delle critiche positive da parte sia di pubblico che di critica, il film di Patty Jenkins ha ottenuto un altro importante risultato, avendo superato infatti gli incassi del cinecomic rivelazione dello scorso anno, ovvero Deadpool. Il film di Tim Miller si era fermato infatti a 783.1 milioni di dollari, mentre il film Warner/DC ha già oltrepassato la soglia dei 786 milioni.

Messosi alle spalle sia Suicide Squad ($746 milioni) che L’uomo d’acciaio ($667.9 milioni), Wonder Woman ha ancora davanti gli $868 milioni di Batman v Superman: Dawn of Justice, che rendono ancora quest’ultimo il più alto incasso mondiale di un film del DCEU. Con l’arrivo di questi numeri più che soddisfacenti, non è affatto strano che la conferma di un sequel per il 2019 sia arrivata, con la Jenkins in trattative per tornare alla regia. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Wonder Woman, uscito nelle sale italiane il 1° giugno scorso.