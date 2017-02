Wonder Woman: lo storyboard artist Jay Oliva parla del suo lavoro alla DC

, regista del nuovo film d'animazione, è stato ospite di un recente podcast dedicato a, dove oltre a discutere del suo ultimo film, ha condiviso diverse curiosità riguardanti il suo altro lavoro come storyboard artist per alcuni dei film del, compresi

Mentre parlava del suo lavoro su Batman v Superman, Oliva ha rivelato che il lungo piano sequenza dell’incubo futuristico di Batman è stata una sua idea: "Ho creato la sequenza dell’incubo con Batman, l'ho fatto io. È stato grande perché, sai, ho guardato di nuovo la sequenza l'altro giorno e l’ultima scena è una lunga ripresa continua in cui Batman si batte fino a quando non viene messo giù, ed era qualcosa di cui avevo parlato con Zack, del tipo 'Non sarebbe bello se fosse nello stile de I Figli degli Uomini, un’unica ripresa che ci mostra tutto questo?' "

Oliva ha detto che quando vide il film, era stato felice di constatare che avevano mantenuto il piano sequenza, ma c'erano state alcune aggiunte alla scena che non erano nelle sue tavole originali degli storyboard, come ad esempio gli indizi riguardo Darkseid e Apokolips: "La cosa divertente è che è stata un’aggiunta successiva, penso che Zack li abbia aggiunti all’ultimo perché in origine dovevano solo esserci i cattivi di Superman. Così, sono rimasto sorpreso come voi quando ho visto i parademoni, ma sapevo dove volevano andare a parare."

Oliva ha anche parlato del suo lavoro con il regista Patty Jenkins su Wonder Woman: "Ho lavorato con Patty molto a lungo sul film, quindi penso che sarà fantastico. Penso che sarà divertente. Sono totalmente ansioso di vederlo sul grande schermo."

Dopo aver lavorato a molti film d’animazione DC, Jay Oliva sembra anche molto ansioso di poter passare alle pellicole live-action, se gli venisse data la possibilità "Certo, qualsiasi cosa. Cavolo, farei anche un film su Booster Gold. Qualsiasi cosa."

Wonder Woman uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 giugno 2017.