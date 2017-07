Wonder Woman sta per diventare il terzo maggiore incasso Warner negli USA

Secondo un articolo comparso sull’Hollywood Reporter,sta preparando il sorpasso all’ultimo film di, per quanto riguarda il box-office casalingo.

Nel resoconto, che non tiene conto dell’inflazione, il film di Patty Jenkins con Gal Gadot diventerà il terzo più alto incasso di tutti i tempi della Warner Bros. nel Nord America. Le prime due posizioni sono saldamente occupate da Christopher Nolan, rispettivamente con Il Cavaliere Oscuro (533.3 milioni di dollari) e Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (448.1 milioni).

Attualmente, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 ha un incasso casalingo di 381 milioni di dollari, contro i 380.6 milioni di Wonder Woman, con quest’ultimo che non ha ancora terminato la sua corsa nelle sale americane. Il sorpasso è previsto a momenti e il terzo posto in classifica sembra a portata di mano, al contrario dei due Batman di Nolan, parecchio più distanziati. Il successo del cinecomic fa quindi ben sperare sul probabile sequel, il cui annuncio ufficiale potrebbe arrivare proprio al prossimo San Diego Comic-Con.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Wonder Woman, uscito nelle sale italiane il 1° giugno scorso.