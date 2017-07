Non molte persone avrebbero predetto che< potesse diventare il film più redditizio al botteghino o che avrebbe potuto battere il secondo volume dei. Tuttavia mentre Wonder Woman entra nel suo ottavo week-end al cinema sta per superare Guardiani della Galassia Vol. 2 e diventare il primo film dell'estate.

Non solo, perchè Wonder Woman diventerebbe il secondo film dal più alto incasso dell'anno. Wonder Woman è probabile che arrivi intorno ai 387 milioni di dollari mentre Guardiani della Galassia Vol. 2 si è attestato sui 381,5 milioni di dollari.

Al momento solo La Bella e la Bestia ha incassato di più del film di Patty Jenkins, e bisogna tener conto che Guardiani della Galassia Vol. 2 ha avuto un riscontro maggiore all'estero rispetto che negli States.