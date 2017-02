Wonder Woman: sta arrivando un nuovo trailer

Sebbene ancora manchi un bel po' all'arrivo nelle sale cinematografiche del cinefumetto targato DC Comics,, la Warner Bros. Pictures dovrebbe far uscire un nuovo trailer ufficiale a breve.

Secondo il sito Trailer Track, che un nuovo trailer di Wonder Woman dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il sito afferma che la durata del trailer sarà di circa un minuto, un po' poco rispetto alla norma; c'è la possibilità, dunque, che vengano prodotti due trailer - uno con una versione più lunga e uno con la durata ridotta di un minuto.

I fan non vedono l'ora di vedere qualcosa in più dal cinefumetto con Gal Gadot e sperano in una prima occhiata al potenziale villain del film, Ares.

Diretto da Patty Jenkins, il film arriva a giugno.