Wonder Woman: lo spot tv esteso mostra un sacco di scene action!

Un quinto trailer, ok, in realtà è uno spot tv esteso, di, per la regia di, è uscito online e ci sono tante scene d'azione che mostranoin tutta la sua potenza atletica.

Inoltre c'è un piccolo accenno ad Ares! in molti si sono lamentati di aver visto poco dell'eroina Amazzone finora, ma pare che più si avvicina la data di rilascio, giugno, più vediamo di Diana in azione!

Ci sono, come detto, un sacco di scene action e, al minuto 0:25, pare ci sia anche una figura, non del tutto chiara, che potrebbe essere Ares, il villain del film. E poi ci sono moltissime scene in cui si vede Wonder Woman combattere nella Prima Guerra Mondiale e nei cieli grigi della vecchia Londra.

Da quello che abbiamo visto finora, il film sembra davvero elettrizzante!

Nel cast di Wonder Woman ci sono anche Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Ewen Bremner, Danny Huston, Saïd Taghmaoui, e Lucy Davis.