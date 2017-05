Wonder Woman: sono uscite nuove still del film!

Sono online un po' di nuove immagini didi. Si vede Diana (), Etta Candy () e Steve Trevor ().

La promozione del film è quindi iniziata e tra circa un mese il film uscirà nelle sale. La Warner Bros ha quindi rilasciato le immagini che trovate in galleria. Nel film Diana, prima di diventare Wonder Woman, era la principessa delle Amazzoni, allenata come una guerriera conquistatrice. Vissuta tutta la vita in un'isola paradisiaca, quando un pilota cade col suo aereo nella terra terra della ragazza e le racconta di un grande conflitto nel modo esterno, Diana decide di lasciare la sua casa convinta di poter eliminare la minaccia. Mentre combatte al fianco dell'uomo, Diana scopre i suoi veri poteri e comprende quale sia il suo destino.

Nel cast di Wonder Woman ci sono anche Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner e Saïd Taghmaoui.