Wonder Woman: secondo James Cameron il film 'non ha cambiato nulla'

Intervistato dal quotidiano britannico The Guardian,ha parlato di Wonder Woman , il più grande successo sinora ottenuto dalla DC Comics al cinema, capace di mettere d'accordo fan e addetti ai lavori grazie al lavoro didietro la macchina da presa e dinei panni di Diana Prince, principessa delle Amazzoni.

Il regista di Titanic e Avatar tuttavia si è dimostrato di parere opposto, quantomeno sull'importanza del film per il rafforzamento del ruolo femminile all'interno dell'industria hollywoodiana:"Errato secondo me è autocongratularsi per Wonder Woman, un'icona oggettivata. Ed è solo la Hollywood maschile che fa sempre la stessa cosa. Non dico che non mi sia piaciuto il film ma secondo me è un passo indietro. Sarah Connor non è un'icona di bellezza ma una donna forte, problematica, una madre terribile e ha guadagnato il rispetto del pubblico solo grazie alla sua grinta. Per me, la cosa positiva di personaggi come Sarah è che metà degli spettatori sono donne!"

James Cameron ha dimostrato insofferenza riguardo la mancanza di personaggi forti femminili a Hollywood:"Ci sono molte donne di potere ad Hollywood e possono essere una guida e dare forma ai film che vengono realizzati. Quante volte devo dimostrare ancora una volta la stessa cosa? Mi sembra di star gridando in una galleria del vento!"