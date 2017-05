Wonder Woman: Said Taghmaoui parla del suo personaggio

In meno di un mese vedremo al cinema, per la regia di. Il film ripercorrerà la storia dell'eroina Diana Prince, Principessa delle Amazzoni.

Insieme a Diana (Gal Gadot), Steve Trevor (Chris Pine) e Said Taghmaoui che, a quanto risulta guardando uno dei suoi post Instagram, dovrebbe vestire i panni di Sameer, un agente segreto che sia allea proprio col personaggio di Pine, Trevor. Non che ci sia un personaggio con quel nome, Sameer, nell'universo DC, ma pare che la cosa nasconda un altro segreto, confermato poi dallo stesso attore, e cioè che è legato in qualche modo a Blackhawk.

Un personaggio piuttosto divertente nei fumetti, che poi ha acquisito ottime capacità aeree evolvendosi nel tempo. Alla fine infatti, le storie cartacee ne avrebbero raccontato le gesta al comando dello Squadrone Blackhawk, un piccolo team di piloti che operava durante la Seconda Guerra Mondiale.

Inizialmente, quando Taghmaoui fu preso, le speculazioni riguardo l'interpretazione di Blackhawk erano quasi certezza per lui. Pare però che alla fine, se non sarà il leader, forse apparterrà allo squadrone dei piloti. Vedremo.

Wonder Woman cast: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner e Saïd Taghmaoui.