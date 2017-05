Wonder Woman: la regista spiega che Diana è molto più di una "dura"

è nota per la sua fierezza in combattimento, ma anche per essere compassionevole e comprensiva. Questi ultimi due tratti del carattere di Diana sono quelli che la registanon vuole perdere.

In un'intervista con la rivista Glamour, la Jenkins ha detto: "Ho basato il suo personaggio sui fumetti originali e sull'interpretazione tv di Linda Carter. Ho seguito le regole in cui credo: Wonder Woman non ferisce le persone per divertimento. Non usa la violenza a meno che non sia costretta, e quando lo è, è incredibilmente abile. Tutti danno per scontato che lei sia una dura. Certo, deve esserlo. Ma era mio dovere spiegare che, pur essendolo, non significa che allo stesso tempo non possa anche essere amorevole, divertente, ecc..."

Nel cast di Wonder Woman: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Elena Anaya, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremmer, Doutzen Kroes, Samantha Jo, Florence Kasumba, Said Taghmaoui, Eleanor Matsuura, Emily Carey, e Lisa Loven Kongsl.