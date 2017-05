Wonder Woman: pronostici per l'incasso, un trailer internazionale e il poster

Sono la nostra(interpretata dalla bellissima attrice e modella) e Steve Trevor () i protagonisti del poster del prossimo cinecomic della DC Comics in arrivo questo giugno: potete ammirarlo dopo il salto.

Presente in questa pagina anche un nuovo trailer internazionale dal film diretto da Patty Jenkins.

Intanto iniziano ad arrivare i primi pronostici per il debutto al box-office statunitense del film. Secondo Deadline, gli analisti hanno predetto un opening week-end di circa 65 milioni di dollari, il che sarebbe in linea con le performance di cinecomic come Thor (65.7 milioni) e Captain America - Il Primo vendicatore (65 milioni).

Al contrario, The Wrap presume che il cinecomic possa arrivare ad un debutto più consistente di circa 105-115 milioni di dollari. Chi avrà ragione?