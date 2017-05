Wonder Woman: i primi commenti lo paragonano a Captain America

arriverà nei cinema di tutto il mondo questo giugno, ma arrivano in rete i primi commenti a caldo. Infatti sembra che la Warner Bros. abbia già mostrato il film ad alcune persone che si sono lasciati andare ad alcune reazioni preliminari su Twitter.

Il presidente del Theatre Management Associates, LLC, John Shaw, ha twittato quanto segue: "Wonder Woman: eccitante e d'intrattenimento in ogni maniera possibile. Grandi effetti visivi e personaggi. E' un blockbuster estivo bello quanto il primo Captain America.". Secondo Shaw Wonder Woman ha tutte le carte in tavola per diventare un grande successo di pubblico.

Un'altra reazione, però cancellata quasi immediatamente, affermava, invece, il contrario e definiva il film "un disastro peggiore della Ultimate Cut di Batman v Superman".