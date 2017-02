Wonder Woman: prima occhiata ai giocattoli della Mattel

In attesa della Toy Fair di questo mese, la Mattel ha diffuso in rete - tramite Entertainment Weekly - le prime immagini dei giocattoli ispirati a, cinecomic della DC Comics in arrivo a giugno.

Nelle immagini che seguono trovate tutti i giocattoli su Diana/Wonder Woman, presentata con vari costumi, oltre a Hippolyta e a Steve Trevor.

Diretto da Patty Jenkins, il film sarà una storia di origini per l'amazzone guerriera. Nel cast Gal Gadot nei panni della celebre supereroina, che ha debuttato nel precedente Batman v Superman: Dawn of Justice. Oltre alla Gadot, nel cast, troveremo anche Chris Pine, Connie Nielsen, Danny Huston e Robin Wright.

La pellicola uscirà a giugno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo ma Wonder Woman tornerà anche in Justice League, atteso per questo novembre nelle sale.