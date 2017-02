Wonder Woman: prima occhiata ad Ares tramite giocattoli

Tenuto nascosto, fino ad oggi. Alla New York Toy Fair è stata svelata l'action figure del villain di, prossimo cinefumetto della DC Comics, e cioè Ares. Trovate tutte le immagini del personaggio dopo il salto.

Solo qualche ora fa vi abbiamo svelato chi, secondo le varie voci di corridoio, dovrebbe interpretare il villain nella pellicola. Il look del personaggio, almeno giudicando da queste immagini, sembra piuttosto simile a quello della sua controparte cartacea.

Wonder Woman arriva a giugno per la regia di Patty Jenkins. Un nuovo trailer, secondo alcuni rumor, dovrebbe arrivare in rete a breve.

Gal Gadot riprenderà i panni della supereroina e la rivedremo anche nel prossimo film dedicato alla Justice League che, invece, sarà nelle sale cinematografiche a partire da novembre con la regia di Zack Snyder.