Wonder Woman: prima clip ufficiale dell'adattamento DC Comics

Dopo svariati trailer e spot televisivi, la Warner Bros. Pictures sta intensificando il suo battage pubblicitario per l'adattamento cinematografico del fumetto della DC Comics,. Ed infatti, lo studio ha diffuso in rete una prima clip dalla pellicola.

La clip dosa bene azione ed umorismo, mostrandoci Diana Prince - in abiti civili - salvare Steve Trevor da alcuni criminali. Ricordiamo che Wonder Woman è interpretata dall'attrice e modella Gal Gadot, apparsa già in Batman v Superman: Dawn of Justice e che rivedremo in Justice League quest'anno; Steve Trevor, invece, ha il volto di Chris Pine.

La pellicola stand-alone sull'amazzone dei fumetti DC Comics scaverà nelle origini della supereroina. Arriverà questo giugno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, per la regia di Patty Jenkins.