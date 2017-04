Wonder Woman: le previsioni anticipano un'uscita col botto al box office!

Anche se mancano un paio di mesi all'uscita,sembra essere già un successo. Almeno dalle previsioni di chi si occupa di botteghino. La pellicola diuscirà in Italia il 1 giugno 2017.

Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad hanno avuto previsioni d'apertura di, rispettivamente, 154 milioni di dollari il primo, 98 il secondo, prima di superare le aspettative e incassare poi 166 e 133 milioni. Questi film sono poi diventati incredibili successi sia per la Warner Bros che per la DC.

Il weekend di apertura di Wonder Woman è previsto per una cifra che si aggira intorno agli 83 milioni, simile a quella di Logan e Doctor Strange. Il film la cui star è Gal Gadot, dovrebbe chiudere la visione domestica con un totale di incassi di 225 milioni di dollari.

Chiaramente è ancora presto e molto può cambiare da qui a giugno, ma la campagna di marketing per Wonder Woman deve ancora entrare a pieno regime. Queste che abbiamo citato sono tuttavia stime che non possono ancora essere accurate, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Il cast di Wonder Woman, la cui sceneggiatura è scritta da Allan Heinberg e Geoff Johns, è composto da Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, Connie Nielsen, Elena Anaya, Saïd Taghmaoui, Lucy Davis , Ewen Bremner e David Thewlis.