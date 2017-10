Wonder Woman - Patty Jenkins: 'WW non è un film 'da donne!''

Wonder Woman non è un film da donne o per donne!, che ha diretto la prima pellicola su, interpretata datiene al fatto che sia ben chiaro questo punto!

"Un film con protagonista una donna non ne fa automaticamente un film per donne o a tema femminile. Wonder Woman è un film che parla dell'essere eroi."

Con un guadagno complessivo al box office mondiale di più di 800 milioni di dollari, Wonder Woman si posiziona nell'ambita classifica dei cinefumetti più visti non solo dell'estate, ma in generale.

Oltre ad aver sbancato, Wonder Woman ha spazzato via diversi pregiudizi di genere che volevano le donne "incapaci" di dirigere un action movie di queste proporzioni, un film di genere supereroistico con protagonista un'eroina non avere successo, eccetera, eccetera, eccetera...

Ovviamente è un bene, perché adesso la strada è aperta perché anche i film successivi sull'eroina amazzone abbiano seguito e pellicole in programma (vedi Captain Marvel dei Marvel Studios), siano attese tanto quanto può esserlo un film su Superman.

Le dichiarazioni sul film, la Jenkins le ha rilasciate al Vanity Fair’s New Establishment summit: la regista ha specificato che ha fatto Wonder Woman non perché fosse un film su una donna supereroe, ma perché la storia è bella e voleva raccontarla:

"Era un discorso che andava fatto (che non fosse un film di genere). Non è tanto una questione di osservare la diversità (del personaggio) ma capire che siamo in un mondo diverso."

Ovviamente rivedremo Diana di Temyscira in Justice League, tra poco più di un mese, al cinema!