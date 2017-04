Wonder Woman: Patty Jenkins ci svela parecchi segreti sul film

A giugno vedremo finalmente lo stand-alone su, interpretato dae diretto da. La regista ha rivelato che inizialmente il regista doveva esseree parlato delle difficoltà nel presentare le origini di un personaggio già introdotto in un altro film.

"In realtà è più facile di quel che sembra perché passano centinaia di anni tra i film. E perché questa storia parla di chi lei diventerà molti anni nel futuro" dice. "Ho avuto modo di osservare la storia di questa meravigliosa bambina che arriva in questo mondo, e ci potrebbero anche essere alcune idee sbagliate su chi lei sia, in futuro. Dobbiamo leggere tra le righe quello che succede in Batman V Superman: Dawn of Justice perché le cose non sono necessariamente come crediamo che siano. Stavano facendo Wonder Woman, e anche io. MI sono sentita molto supportata nel riportare la mia visione di lei."



Jenkins conferma anche che Snyder non ha giocato un ruolo così fondamentale nel suo stand alone, più che altro per via del tempo speso a dirigere Batman V Superman. Lei ha comunque confermato che la visione di Snyder del personaggio doveva necessariamente, a un certo punto, combaciare con la sua, dovevano trovare un punto d'incontro e cooperare perché si riuscisse a realizzare un universo condiviso tra i film. "Zack stava girando Dawn of Justice e nello stesso momento questo film, il che stava portando ad una cosa un po' troppo macchinosa. Questo ha portato alla mia firma, perché ne so abbastanza di questi mondi e, a meno che non avessimo avuto un'idea condivisa, ci saremmo ritrovati a combattere per due anni, e chi vuole questo? Io avevo comunque una solida concezione di quello che sarebbe stato il mio film."

La Jenkins ha anche elogiato la decisione di Snyder di prendere Gal Gadot come Diana, qualcosa a cui lei inizialmente guardava con sospetto, non avendo voce in capitolo. "Non l'ho potuta scegliere io, ma poi mi sono sentita così sollevata quando ho visto chi era. Era tipo un "o la va o la spacca" il fatto di chi interpreti questi personaggi. Così, quando all'inizio ho sentito le voci sul fatto che Snyder avesse trovato qualcuno per il ruolo, un film che io volevo fare da un sacco di tempo, ero piuttosto cauta. Ma poi, Oh, mio Dio, non avrebbero potuto trovare qualcuno di più perfetto al mondo. Insomma, guardatela Gal Gadot, quando sorride, o quando incontra qualcuno e stringe loro la mano. Lei è l'incarnazione di Wonder Woman. E' potente e bellissima, ma allo stesso tempo generosa e gentile. Una persona straordinaria."

Quindi girare il film è stato bello per la Jenkins, anche se ha detto che non è stato facile incorporare il tema musicale di violoncello elettronico usato in Batman V Superman. Mentre la musica è stata usata per i trailer del film, lei ha detto di volere un approccio diverso alla composizione del tema del suo film. "La canzone è leggermente più complessa, perché è la musica di un personaggio adulto, in evoluzione. Amo quella musica, ma dovevamo accoglierla come qualcosa di diverso. La storia parla di come Diana diventa sé stessa; e non si può raccontare una storia così con una musichetta adatta a una ragazzina di 10 anni."

L'intervista completa è su Empire, il film Wonder Woman uscirà nelle sale italiane il 1 giugno 2017.

Nel cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, Lucy Davis , Elena Anaya, Connie Nielsen, Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner e David Thewlis.