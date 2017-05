Wonder Woman: Patty Jenkins spiega le lunghe tempistiche del film

Quest'estateriprenderà il ruolo di Diana Prince in, film dedicato esclusivamente a una delle supereroine più amate della DC Comics., regista del film, durante un'intervista a CinemaBlend ha spiegato perchè la progettazione del film abbia richiesto così tanto tempo, come si sono sempre domandati molti fan.

In seguito alle prime reazioni, che hanno paragonato il film a Captain America, l'attesa dei fan è spasmodica. Patty Jenkins ha spiegato che "il motivo per il quale si è aspettato così tanto è perchè questo genere di film è diventato sinonimo di giovani e quindi penso che la preoccupazione al fatto che ci potesse essere un interesse femminile al genere ha protratto un progetto di questo tipo per molto tempo. Inoltre penso che film precedenti come Hunger Games abbiano contribuito ad accelerare questo tipo di convinzione, visto il successo che hanno ottenuto. Spero che anche Wonder Woman possa contribuire ulteriormente a cambiare le cose."

Diretto da Patty Jenkins, Wonder Woman comprende nel cast Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Lisa Loven Kongsli, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner e Said Taghmaoui.