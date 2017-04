Wonder Woman: Patty Jenkins spiega che Diana non conosce il sessismo

Il luogo da cuiproviene è una sorta di paradiso per le ragazze di tutto il mondo. La patria mitica di Themyscira è un luogo dove governano incontrastate le donne. Senza uomini in vista, l'esotica isola è una bellissima zona tropicale governata da donne forti, e in cui manca la nozione stessa di discriminazione sessuale.

Così, quando Wonder Woman sceglie di lasciare la sua casa per la prima volta, è immaginabile che rimanga un po’ confusa dagli usi e costumi del mondo esterno, dove, soprattutto a quell’epoca, il rapporto tra donne e uomini era tutt’altro che paritario.

In un'intervista con USA Today, la regista del film sulla supereroina ha cercato di spiegare come Wonder Woman avrebbe reagito alla vista degli usi e costumi del mondo esterno. “Non aveva mai incontrato degli uomini prima d’ora, e quindi lei non ha assolutamente idea di cosa sia il sessismo, e ne vedremo gli esilaranti effetti . A lei sembra proprio qualcosa di totalmente assurdo.“ ha dichiarato Patty Jenkins.

Nel trailer, i fan hanno potuto vedere un assaggio di quello a cui si riferisce Patty Jenkins. Quando Diana segue Steve Trevor nel mondo esterno, dopo che si schianta su Themyscira, lei non sa minimamente che cosa abbia in serbo per lei il resto del mondo. Quello con sui si trova ad avere a cha fare è una sanguinosa guerra, e una società repressiva che racconta come le donne stiano molto meglio se se ne stanno in disparte. Così, quando Wonder Woman scende sul campo di battaglia in costume e carica il nemico, la scena è pregna di potenza.

La pellicola di Wonder Woman è stata diretta da Patty Jenkins, con una sceneggiatura scritta da Allan Heinberg e Geoff Johns, basandosi sul racconto scritto originariamente da Heinberg Snyder, Zack Snyder e Jason Fuchs. Il cast el film è composto da Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis , Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner e David Thewlis.