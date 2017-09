Wonder Woman: Patty Jenkins rivela cosa la entusiasma di più del DCEU!

La regista del fortunatissimo cinefumetto Wonder Woman , si è aperta riguardo qualcosa che davvero la entusiasma molto dell'Universo Esteso DC di cui fa parte. Ecco cosa ha dichiarato.

La Jenkins non può che essere soddisfatta del risultato del suo film su Diana Prince, Wonder Woman, il cinecomic più visto dell'estate in USA, e adesso parla anche dell'Universo Cinematografico di cui la sua eroina amazzone fa parte, il DCEU.

Con Justice League che arriva in sala tra meno di due mesi, la Jenkins ha parlato col Toronto Sun:

"Ci sono un sacco di grandissimi registi al lavoro nel DCEU e altrettanti incredibili personaggi. La cosa che preferisco del DCEU è che alcuni di questi personaggi sono gli eroi più grandi e originali che si siano visti da decenni a questa parte. E' estremamente esaltante avere a che fare con loro, ci sono un sacco di cose che si possono fare, e tante straordinarie persone da incontrare con le quali non vedo l'ora di lavorare."

I nomi dei registi che lavoravano e sono attualmente al lavoro nel DCEU in effetti sono moti, a partire da Zack Snyder, che ora ha lasciato, ok, ma poi, oltre alla stessa Jenkins e David Ayer ci saranno James Wan, David F. Sandberg e Joss Whedon:

"Siamo tutti molto diversi l'uno dagli altri e quindi faremo ognuno una cosa diversa. E dunque non vedo l'ora di vedere riprodotta sullo schermo tutta questa varietà, personalmente."

Wonder Woman è già disponibile in Digital HD e presto uscirà in versione Home video!