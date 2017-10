Wonder Woman: Patty Jenkins risponde alle pazze teorie dei fan su Steve Trevor!

, regista di uno dei film di maggior successo dell'Universo DC (ad oggi), Wonder Woman , parla ai fan delle loro teorie su uno dei personaggi preferiti della pellicola, lo Steve Trevor interpretato da

I fan dei fumetti sono soliti viaggiare con la fantasia e spesso riescono a creare straordinarie e strampalate teorie riguardanti i personaggi che amano; alcune di queste poi, arrivano alle orecchie dei registi che si occupano delle trasposizioni cinematografiche dei fumetti preferiti dai fan e allora sì che inizia il divertimento!

Parlando con ELLE, la Jenkins risponde alle ipotesi su come - eventualmente - Steve Trevor possa essere sopravvissuto all'esplosione dell'aereo, lasciando così aperto uno spiraglio per farlo tornare nel sequel. La teoria suggerisce che Trevor, bagnandosi all'inizio del film nelle magiche acque di Temyscira, possa aver acquisito dei poteri di autorigenerazione corporea che potrebbero averlo resuscitato. Patty Jenkins:

"Credo di dover dare a tutti dele brutte notizie!"

Diretto da Patty Jenkins, Wonder Woman vede nel cast: Gal Gadot, Chris Pine, Lucy Davis, Robin Wright, Connie Nielsen, Lisa Loven Kongsli, Danny Huston, David Thewlis, Elena Anaya, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui ed Eugene Brave Rock.

Sinossi: "Prima ancora d’essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un’isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L’arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino."

Wonder Woman è attualmente disponibile in 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD e Digital HD.