Wonder Woman: Patty Jenkins risponde alle critiche di James Cameron!

Botta e risposta nel giro di qualche ore tra James Cameron sulle critiche mosse a, tacciato di aver mostrato la bellezza di Gal Gadot ) come uno dei suoi punti di forza, non cambiando la "" visione che hanno gli uomini della donna.

Nella sostanza, secondo il regista di Avatar, il film della collega altro non farebbe che continuare ad oggettivare la donna, lasciando così il tempo che trova. Le critiche di Cameron hanno però sollevato un polverone tra le fila dei fan DC, portando così la stessa Jenkins a intervenire via Twitter con una risposta dettagliata e professionale.



Queste le parole della regista: "L'incapacità di James Cameron nel capire cosa rappresenti Wonder Woman per le donne di tutto il mondo non lascia di certo sorpresi, dato che pure essendo un grandissimo filmmaker non è una donna. Le donne forti sono grandiose. Il suo elogio al mio film Monster e al nostro ritratto di una donna forte e non danneggiata è stato davvero apprezzato. Ma se le donne devono essere sempre dure, toste e problematiche per essere forti, e non siamo liberi di multidimensionare o celebrare ovunque un'icona femminile perché è attraente e amorevole, allora non siamo andati molto avanti come pensavamo. Io penso che le donne possano essere QUALSIASI cosa vogliano essere, proprio come gli uomini. Non c'è alcun tipo di donna potente giusta o sbagliata. E il pubblico femminile che ha reso il film un successo può scegliere e giudicare tranquillamente la propria icona di progresso".



