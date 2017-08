Wonder Woman - Patty Jenkins: "Personalmente, avrei fatto meno tagli!"

, la regista del cinefumetto più visto dell'estate - e il più visto al cinema tra quelli del DCEU - voleva che la pellicola su Diana Prince fosse più lunga, lei, avrebbe fatto molti mento tagli!

E' dura immaginare che Patty Jenkins, considerato il successo che ha riscosso Wonder Woman, possa avere dei rimpianti su come è uscito fuori il film, ma qualcuno ne ha, e lo ha rivelato ad un fan meeting durante un evento al SoHo’s Apple Store a New York City (via The Mary Sue). Alla domanda se avrebbe cambiato o meno qualcosa della pellicola sull'Amazzone di Temyscira, ha detto:

"Se fosse dipeso da me, il film sarebbe stato più lungo, con piccoli momenti divertenti e altri che sarebbero stati topici. In particolare perché la cosa magnifica di questi attori è che hai a disposizione gente incredibile, dall'immenso talento, divertente e quindi c'era molto materiale su cui lavorare e alcune scene erano imperdibili.Quindi è stata davvero dura finire col dover tagliare tante scene, tanti piccoli dettagli."

Tuttavia, la regista ha anche specificato che nessuno si è messo a perdere del tempo con cose fuori luogo o non in linea con la visione generale del film: "Io credo che quello che si impara, sia il ritmo , il tono, le battute umoristiche e il punto in cui inserirle ma, nel nostro caso posso dirlo adesso. Non abbiamo tagliato alcuna scena in questa pellicola, che facesse parte della visione originale che avevamo in mente fin dall'inizio delle riprese."

Quando arriverà il film in home video di Diana Prince, dunque, non avremo mezz'ora o più di scene tagliate, ma solo dei piccoli spezzoni che certamente non ci deluderanno.