Wonder Woman: Patty Jenkins parla delle idee per il sequel

Tra pochi mesi i fan disaranno accontentati. Warner Bros riporta sul grande schermo le origini della guerriera amazzone, interpretata dae diretta da Patty Jenkins. L'attesa è molto alta ma in una recente intervista la regista non si è limitata a parlare del film in procinto di uscire nelle sale ma addirittura del sequel.

Protagonista in questi giorni al Comic-Con di Napoli, Wonder Woman tornerà più agguerrita che mai dal prossimo 1° giugno.

Nell'intervista al Toronto Sun, Patty Jenkins ha dichiarato:"Sono molto eccitata per l'arrivo di Wonder Woman in America. Mi piacerebbe però non solo raccontarne le origini ma portare la sua storia più in là nel futuro. Vorrei creare una trama divertente ed emozionante. Il primo film racconta come Diana Prince è diventata Wonder Woman. Non vedo l'ora di portare la storia a un livello successivo."

Il cast di Wonder Woman comprende Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Lisa Loven Kongsli, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner, Said Taghmaoui, Mayling Ng, Florence Kasumba, Madeleine Vall, Samantha Jo e Ann Wolfe.