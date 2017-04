Wonder Woman: Patty Jenkins parla del villain e del tono

In una nuova intervista, la registaha parlato del suo nuovo film in arrivo questo giugno nelle sale cinematografiche,, adattamento cinematografico della famosa eroina dei fumetti della DC Comics.

In questo capitolo, Wonder Woman dovrà affrontare un villain d'eccezione come Ares, svelato in rete da alcune immagini del merchandise, e Patty Jenkins lo ha definito il nemico perfetto per questo film: "Penso sia il villain più grande del mondo di Wonder Woman. Se devi iniziare alla grande, perché non farlo con il nemico più grande?".

Riguardo il tono, la Jenkins spiega: "Ho sempre voluto fare una pellicola divertente, sin dall'inizio. I miei modelli sono stati il primo Superman ed Indiana Jones. Volevo fare un film classico dove ti innamori dei protagonisti, ridi tanto e vivi una grande avventura.". La regista ha confermato, inoltre, che non c'è bisogno di guardarsi gli altri film del DC Universe per godersi a pieno questa pellicola.