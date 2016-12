Wonder Woman: Patty Jenkins parla del film

Tra i cinefumetti più attesi dell'imminente 2017 c'è, sicuramente,, cinefumetto targato DC Comics in arrivo a giugno. In una nuova intervista con Empire,, regista della pellicola, ha parlato dell'adattamento cinematografico.

"Quello che la motiva è qualcosa di filosofico" spiega la Jenkins "Non combatte semplicemente i cattivi o il crimine. Lei crede nella bontà e nell'amore. Lei è feroce e pronta a combattere, ma soltanto per proteggere una visione migliore dell'umanità.".

Riguardo il setting della Prima Guerra Mondiale, la regista afferma: "Il mio approccio era quello di concentrarsi sulla storia di una guerra meccanizzata e di come questa potesse sembrare agli occhi di un Dio che visita per la prima volta la nostra Terra. Volevo mostrare al pubblico l'orrore di una guerra di questa scala e come possa risultare scioccante in una persona con un tale senso dell'onore e della giustizia. Non realizza ancora quanto malvagio e cupo possa essere il mondo".