Wonder Woman, Patty Jenkins: "Il film ha lo spirito della serie TV anni '70"

Sembra sorprendente, maè la prima attrice a vestire nuovamente i panni diin un progetto live-action sin dall'omonima serie TV cult anni '70 che vedeva protagonista

Certo, nel tempo molte idee poi rivelatesi fallimentari si sono fatte strada nella mente dei produttori, ma il vero ritorno dell'Amazzone DC in un film a lei dedicato avverrà con l'attesissimo cinecomic diretto da Patty Jenkins, che è tornata recentemente a parlare di Wonder Woman ai microfoni di Sci-Fi Now in una lunga intervista.



Rispondendo alle domande del magazine, così, la regista ha spiegato come il suo film tramanderà lo spirito della serie con Lynda Carter: «È come se le stessimo rendendo omaggio in modo grandioso, quasi spirituale. È in parte ciò che mi ha ispirato e ha dato il calcio d'inizio alla mia relazione d'amore con Wonder Woman. Penso più che altro che stiamo omaggiando lo spirito di quella Wonder Woman, molto vero e fedele all'originale, e che permetteva poi all'ottimismo, alla positività e al calore di palesarsi al pubblico in modo molto chiaro».



Ma ci saranno riferimenti diretti alla serie degli anni '70? La Jenkins ci ha scherzato su, dicendo: «Ci saranno momenti nel film in cui omaggeremo il passato in maniera decisamente sottile. Vedremo se il pubblico li coglierà, dimostrandosi altrettanto arguto».

Vi ricordiamo che Wonder Woman vedrà nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Danny Huston e Lucy Davis, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 1° giugno.