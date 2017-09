Wonder Woman, Patty Jenkins discute della scena d'azione No Man's Land

In una recente intervista la registaha avuto modo di tornare a parlare di Wonder Woman soffermandosi soprattutto sulla scena d'azione, tra le migliori del cinecomiccon protagonista

Così, in compagni di Richard Donner, la regista ha spiegato che in realtà non era lo sudio a non volere la scena nel film a causa di una certa confusione di fondo, ma la crew in Inghilterra: "Mi sento in colpa perché è stato detto che la Warner era contraria alla scena, cosa che non è vera, dato che era la mia stessa crew ad essere contraria. Mi dicevano 'perché stai girando questa sequenza? Non sta nemmeno combattendo'. E io continuavo a dire che si trattava solo di una scena dedicata a lei e a nessun altro".



Wonder Woman vede nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston e David Thewlis.