Wonder Woman: online una nuova clip in HD con la simpatica Etta Candy!

Le versioni DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD di Wonder Woman arrivano in Italia il 12 ottobre e adesso è uscita una featurette in cuici spiega qualcosa di Ares e delle Amazzoni.

Una delle cose belle, tra le tante, che ci ha mostrato Wonder Woman, la pellicola diretta da Patty Jenkins e interpretata da Gal Gadot nei panni dell'eroina amazzone, c'è certamente il personaggio di Etta Candy e, prima del rilascio ufficiale delle versioni home video del film, ecco che la simpatica Etta ci spiega meglio alcuni dettagli di Ares e del popolo delle guerriere di Temyscira.

Il video della Warner Bros. Home Entertainment mostra la donna seduta, con davanti a sé un album di foto e regala agli spettatori un breve excursus sulla storia dell'umanità per come gliel'ha raccontata Diana. Etta spiega che Zeus ha creato l'uomo e la donna e come l'ha fatto, poi racconta di come Ares si sia ingelosito, e di come poi alla fine, Diana si sia convinta che solo lei poteva sconfiggere il dio, arrivando nel Mondo Degli Uomini, per salvare l'umanità. Poi, candidamente, Etta ammette di non averci capito poi tanto della "favola" che Diana le ha raccontato. Date pure uno sguardo alla clip!

La featurette, la si potrà trovare anche nei contenuti speciali del Blu-Ray, insieme ad un numero di scene eliminate.

Non ci resta che attendere il 12 ottobre per il release di Wonder Woman!