Wonder Woman: online un nuovo scatto ufficiale

La Warner Bros. Pictures ha diffuso, tramite Empire, un nuovo scatto ufficiale da uno dei cinecomics più attesi del 2017 ormai alle porte:. Potete ammirare la nuova foto comodamente in calce a questa notizia.

Patty Jenkins dirige Wonder Woman, basato sul popolare personaggio dei fumetti della casa editrice DC Comics, che ha il volto di Gal Gadot. In questo film scopriremo le origini del personaggio: Diana è un amazzone guerriera che ha sempre vissuto con delle donne in un'isola paradisiaca. Il suo incontro con Steve Trevor (Chris Pine), un essere umano, la convincerà a recarsi sulla Terra per fermare il conflitto in corso.

Gal Gadot ha già interpretato Wonder Woman nel recente Batman v Superman: Dawn of Justice ma sarà anche in Justice League. Wonder Woman arriva a giugno.