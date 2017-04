Wonder Woman: online il nuovissimo trailer, intitolato "Justice"

Un nuovo trailer per il film incentrato attorno all'eroina fumettistica per antonomasia. Un interessante antipasto in attesa del prossimo film interpretati da

Atteso nelle sale americane per il prossimo 2 giugno, Wonder Woman si preannuncia come uno dei blockbuster più importanti della stagione estiva. Warner Bros. ci ha tenuto a ricordare quanto la pellicola di Patty Jenkins sia importante per lo studio e per il prosieguo dell'universo cinematografico legato agli eroi DC Comics, ora che sappiamo dell'esistenza del progetto Justice League. Vogliate quindi gradire il nuovo trailer distribuito dalla casa di produzione hollywoodiana, facendoci sapere nei commenti in fondo alla pagina cosa vi aspettate dal film (oltre alle gambe della bellissima Gadot).