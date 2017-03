Wonder Woman: online le nuove foto promozionali

Su Twitter sono comparse delle nuove foto promozionali di, cinecomic diretto daconnei panni dell'amazzone Diana Prince, ovvero Wonder Woman, uno dei personaggi più importanti dell'universo DC. Il film arriverà nelle sale italiane a partire dal primo giugno e rappresenta uno dei cinecomic più attesi dell'anno.

Qualche giorno dopo l'uscita del nuovo trailer ecco nuove splendide foto di Gal Gadot, splendida interprete di Wonder Woman.

Diana è la principessa delle Amazzoni, cresciuta su un'isola protetta dal mondo. In seguito all'arrivo sull'isola del pilota americano Steve Trevor, precipitato con il proprio aereo, il quale le racconta la guerra in atto nel resto del mondo, Diana, addestrata come una formidabile combattente, parte per dare il suo contributo alla salvezza dell'umanità.

Il cast di Wonder Woman comprende Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Lisa Loven Kongsli, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner, Said Taghmaoui, Mayling Ng, Florence Kasumba, Madeleine Vall, Samantha Jo e Ann Wolfe.