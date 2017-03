Wonder Woman: il nuovo trailer arriva sabato?

E' da un po' di tempo che si parla di un nuovo trailer per il cinefumetto targato Warner Bros. Pictures/DC Comics,, ma ad oggi ancora non è arrivato. Ora potremmo averlo questo sabato...

A quanto pare, la Warner promuoverà Wonder Woman durante i Kids' Choice Awards, che si terranno sabato per l'appunto. Il problema è che, ad oggi, non sappiamo se si tratterà effettivamente di un nuovo full trailer - possibilissimo, visto che era rumoreggiato - oppure un nuovo spot televisivo con sequenze inedite o addirittura una clip.

Noi vi terremo aggiornati a riguardo.

Ricordiamo che Wonder Woman è diretto da Patty Jenkins ed interpretato, tra gli altri, da Gal Gadot e Chris Pine. Arriverà a giugno.