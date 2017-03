Wonder Woman: Gal Gadot nel nuovo trailer italiano!

Come promesso e previsto, la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete un nuovo spettacolare full trailer ufficiale dal prossimo cinefumetto di casa, dedicato all'amazzone guerriera dei fumetti DC. Potete trovare il trailer dopo il salto.

In questo film prequel di Batman v Superman: Dawn of Justice, Diana è una principessa Amazzone che vive nell'isola di Themyscira. Il suo incontro con il pilota militare americano Steve Trevor le cambierà totalmente la vita. Per aiutarlo, infatti, Diana lascerà Themyscira per andare sulla Terra e cercare di porre fine alla Prima Guerra Mondiale... ma un nemico molto più potente la sta già aspettando.

Gal Gadot riprende i panni di Wonder Woman affiancata, per l'occasione, da Chris Pine nei panni di Steve Trevor. Nel cast anche Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya e Lucy Davis tra gli altri.

Arriva a giugno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.