Wonder Woman: nuovo poster e sneak peek dal trailer

La Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale per, prossimo adattamento cinematografico della DC Comics. Oltre a questo, sono disponibili anche degli sneak peek dal nuovo trailer.

Infatti, come vi abbiamo prontamente riportato, il nuovo trailer dovrebbe debuttare in queste ore.

Gal Gadot ritorna a vestire i panni di Wonder Woman in questa pellicola. Accanto a lei vedremo Chris Pine (Star Trek), Robin Wright (House of Cards), Danny Huston (X-Men le origini: Wolverine), Ewen Bremner (Snowpiercer), Saïd Taghmaoui (American Hustle), Elena Anaya (The Skin I Live In), Connie Nielsen (Nymphomaniac: Vol. I) e Lucy Davis (Shaun of the Dead).

La produzione è affidata a Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder, insieme a Richard Suckle, Stephen Jones, Wesley Coller, Geoff Johns e Rebecca Roven; la regia è affidata a Patty Jenkins.

Arriva a giugno.